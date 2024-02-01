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الإسماعيلي يعلن التعاقد مع 5 لاعبين بعد إنهاء أزمة القيد

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أحمد سليمان المتحدث بإسم نادي الإسماعيلي عن التوقيع مع 5 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.


وقال سليمان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "انهينا الاتفاق والتوقيع مع كلًا من ايريك تراوري، عبد الكريم مصطفى من مصر للمقاصة، أحمد الشيخ من الاتحاد، هشام محمد وحاتم سكر من الزمالك".
وتابع "اشيد باحترام حاتم سكر عدم الإعلان عن انضمامه للإسماعيلي والانتظار حتى يعلن النادي، هذا يعبر عن مدى احترام وتقدير اللاعب للكيان الجديد المنضم إليه".
وأختتم سليمان تصريحاته "جاري قيد الخمسة لاعبين في اتحاد الكرة، ويمكن القول بأن تأجيل القيد حتى يوم الثلاثاء جاء لمراعاة ظروف نادي الإسماعيلي".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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