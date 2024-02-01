بينهم بديل الشناوي.. الاهلي يعلن قيد 6 ناشئين في القائمة الأفريقية

أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي مساء اليوم الأربعاء قيد 7 لاعبين جدد في قائمتة الأفريقية قبل غلق باب القيد.

قرر الاهلي تصعيد 6 لاعبين جدد من الناشئين بالإضافة إلى قيد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الجديد.

لم يقم الاهلي بالتعاقد مع أي حارس جديد وأكتقى بالاعتماد على مصطفى شوبير وحمزة علاء بالإضافة إلى تصعيد حارس من الناشئين.

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وكتب الاهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: قام الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيد الفلسطيني وسام أبو علي، المهاجم الجديد، و6 ناشئين ( حازم جمال – اسلام عبدالله- إبراهيم عبدالحكيم- يوسف عبد الحفيظ- مصطفى أبوالخير – محمد عبدالله) بالقائمة الإفريقية.

ومان الاهلي قد دخل في مفاضوات مع أكثر من حارس مثل علي لطفي ومحمد بسام ولكن دون جدوى.