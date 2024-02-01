اتحاد الكرة يستقر على مد القيد لأندية الممتاز والقسم الثانى حتى 6 فبراير

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على مد فترة القيد الشتوي لأندية الدوري الممتاز والقسم الثاني حتى 6 فبراير المقبل، كما تقرر مد القيد الشتوي لأندية القسمين الثالث والرابع حتى 11 من نفس الشهر.

وكان سوق الانتقالات الصيفية 2023 فى مصر شهد إبرام الأندية المصرية العديد من الصفقات القوية والمميزة لتدعيم صفوفها استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وفتح اتحاد الكرة سيستم القيد للزمالك بعدما حضر لمقر الجبلاية أحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، وسددا قيمة القسط المستحق والبالغ 15 مليون جنيه، ليتم فتح السيستم ويصبح من حق الزمالك قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتواصل مسئولو نادى الزمالك مع نظرائهم باتحاد الكرة خلال الساعات الماضية للوصول الى حل بشأن أزمة الـ 15 مليون، قيمة القسط المستحق لاتحاد الكرة من أجل سداده قبل نهاية شهر يناير الجارى.