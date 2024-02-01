متنزه المغواة.. وجهة أبطال رالي حائل الدولي

الرياص - اسماء السيد - حائل: احتضن متنزه المغواة الوطني رالي حائل منذ انطلاقته في عام 2006، حيث شكل منصة دائمة لإعلان انطلاق الرالي، ومن ثم تتويج الفائزين، ورمزًا من رموز الرالي ومعلمًا مميزًا تحتضنه جبال أجا في حائل.

ويعد متنزه المغواة هوية للمعمار الحائلي من خلال تصميم بنائه الذي يجمع بين أصالة الماضي وروعة الحاضر وفق أعلى التصميم والتجهيزات الحديثة التي تواكب نسخ الرالي في كل عام طيلة 18 سنة الماضية.

وخصصت أمانة منطقة حائل للمتنزه مساحة بلغت نحو خمسة ملايين متر مربع، لإقامة العديد من الاحتفالات الوطنية والرسمية، ويشتمل على منصة تتسع لنحو 700 شخص، وساحة عروض على مساحة تبلغ خمسة آلاف متر مربع، ومدرجات تتسع لنحو 5 آلاف شخص، وصالة داخلية مساحتها نحو ألفين وست مئة متر مربع، ومواقف مركبات تتسع لنحو 10 آلاف مركبة، وخدمات مساندة، بالإضافة إلى احتضان الساحات المحيطة بالمتنزه الفاعليات المصاحبة لرالي حائل الدولي.

وبيّن أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، أن الأمانة وقعت مؤخراً عقد استثمار سياحي وترفيهي لواجهة حائل، وهي المنطقة المحيطة بمنتزه المغواة مع شركة العثيم لاستثمار مساحة بلغت أكثر من مليوني ومئتي ألف متر مربع من منتزه المغواة، وذلك على هامش مبادرات ملتقى الاستثمار البلدي "فرص"، لافتاً إلى حرص الأمانة على رفع مستوى الجاذبية الاستثمارية للمنطقة، والتسويق للفرص الثمينة المتاحة التي تهدف لتنمية المدينة وتحسين جودة الحياة فيها.

ويشهد متنزه المغواة الوطني يوم 8 شباط (فبراير) المقبل، حفل انطلاق رالي حائل تويوتا الدولي 2014 برعاية أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024.