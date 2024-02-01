وائل القباني: أرفض تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الخروج المهين من ثمن نهائي أمم إفريقيا

الخميس 01/فبراير/2024 - 01:19 ص 2/1/2024 1:19:48 AM

أكد وائل القباني نجم الزمالك السابق، أنه يرفض أن يتولي حسام حسن تدريب منتخب مصر خلال الفترة الحالية حال رحيل روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة.

وكان منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل خلال المباراة بهدف لكل منهما.

وقال في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "أرفض تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة وأرى أنه لا يصلح".