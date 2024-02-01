ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو مع نظيره فريق المصري البورسعيدي في صدام كروي مشتعل مساء اليوم الخميس، وذلك على أرضية ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، في ختام مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة.



تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي الليلة

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

في خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، علي جبر، أحمد فتحي.

في خط الوسط: أحمد توفيق، محمد رضا بوبو، إسلام عيسى، وليد الكرتي، صامويل أوجو.

في خط الهجوم: فخري لاكاي.



موعد مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام نظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، وتذاع عبر قناة اون تايم سبورت 1 بتعليق محمد عفيفي.



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق بيراميدز، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من النسخة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم.

ويضم الطاقم كلا من نادر قمر الدولة حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وأسامة عبد اللطيف مساعدين، بالإضافة إلى محمد يوسف حكمًا رابعًا، فيما يتولى طارق مجدي مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله سيد شعبان. بينما يدير محمد العتباني مواجهة سيراميكا وسموحة.