هاميلتون.. إلى فيراري في 2025

الرياص - اسماء السيد - باريس : تدور في الكواليس محادثات بين البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا واحد سبع مرات، وفيراري الراغب بضمه إلى صفوفه في عام 2025 في خطوة مفاجئة لسائق مرسيدس، وفق ما أفادت الخميس وسائل إعلامية عدة.

وتسعى الحظيرة الإيطالية للحصول على خدمات هاميلتون (39 عاما) لمزاملة شارل لوكلير من موناكو بعدما جدد الاخير عقده لفترة طويلة الأمد، حسب ما أفادت العديد من وسائل الاعلام أبرزها شبكتا "بي بي سي" و"سكاي" وموقع "أوتوسبورت" والصحيفة الإيطالية "غازيتا ديلو سبورت".

وتصب هذه الخطوة في خانة المفاجآت حيث أن هاميلتون كان قد وقّع مع مرسيدس الذي انتقل إلى صفوفه عام 2013، عقداً جديداً لمدة عامين يشمل 2024 و2025، غير أن العقد يحتوي على بند يسمح له بمغادرة الفريق الذي يديره النمسوي توتو وولف بعد موسم واحد.

وتشير التقارير إلى أن هاميلتون سيحلّ بدلاً من الإسباني كارلوس ساينس جونيور الذي ينتهي عقده في نهاية عام 2024، على أن يتم الافصاح عن خبر رحيل بطل العالم السابق لموظفي مصنع مرسيدس الذي يقع في براكلي الخميس، قبل الاعلان الرسمي.

وتوّج هاميلتون بآخر ألقابه السبعة في 2020، ليعود ويخسر تاجه في العام التالي أمام سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن في الرمق الاخير من الجولة الختامية للبطولة العالمية في جائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس، بطريقة اثارت الكثير من الجدل حيال القرارات التي اتُخذت حينها.

مذاك، هيمن فيرستابن على البطولة محرزا اللقب في الأعوام الثلاثة الاخيرة، في حين حلّ هاميلتون سادساً وثالثاً توالياً في الترتيب النهائي للسائقين عامي 2022 و2023.

من ناحيته، رفض فيراري الذي كان أقرّ انه دخل بمفاوضات مع هاميلتون للحصول على خدماته في عام 2019، التعليق على ما تداولته وسائل الاعلام بشأن التفاوض لعام 2025.

وقال متحدث باسم فيراري "نحن لا نعلق على الشائعات". ولدى الاتصال بهما من قبل وكالة فرانس برس، لم يصدر اي ردّ من مرسيدس أو فيراري.