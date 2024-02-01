بالأسماء.. تفاصيل رحيل 11 لاعبا عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - قام نادي الزمالك، بالموافقة على رحيل عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ما بين الاستغناء النهائي، أو الإعارة لفترة معينة.

وقام نادي الزمالك، بالموافقة على رحيل 11 لاعبا دفعة واحدة، بناء على قرار الجهاز الفني للفريق، الذي يرى عدم الحاجة إليهم في الفترة المقبلة.

وينشر موقع الخليج 365، تفاصيل رحيل 11 لاعبا عن صفوف الزمالك:

-محمد طارق.. إعارة للمصري البورسعيدي موسمين ونصف

-علي ياسر.. إعارة لنادي فيوتشر موسمين ونصف

-عبد الله محمد.. إعارة لنادي فيوتشر موسمين ونصف

- مصطفي شكري.. إعارة لنادي السكة الحديد لنهاية الموسم

-محمد حسام بيسو.. استغناء نهائي والانضمام للسكة الحديد

-حاتم سكر.. استغناء نهائي والانضمام للنادي الإسماعيلي

-محمد عبد الغني.. بيع لنادي البنك الأهلي

-عمرو السيسي.. بيع لنادي فيوتشر ضمن صفقة ناصر منسي

-عبد الله جمعة.. استغناء نهائي ولم يحدد وجهته

-أحمد ذكي.. استغناء نهائي ولم يحدد وجهته

-كريم عبد الحق.. استغناء نهائي وانضم لفريق الترسانة

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