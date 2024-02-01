كأس موسم الرياض.. كل ما تريد معرفته عن صدام النصر وانتر ميامي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع ليلة كروية دسمة تجمع بين النصر السعودي ونظيره إنتر ميامي الامريكي، على ملعب المملكة ارينا، في ثاني مباريات بطولة كأس موسم الرياض 2024.



موعد مباراة النصر السعودي ضد إنتر ميامي في موسم الرياض

يلتقي النصر السعودي امام إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الخميس الموافق 1 من شهر فبراير في بطولة كأس موسم الرياض.



بينما تبدأ مباراة النصر أمام نظيره إنتر ميامي في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي القادمة في كأس موسم الرياض

وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية حقوق البث لكافة مباريات كأس موسم الرياض 2023 ،عبر قناة “SSC 1”،و على قنوات SSC المفتوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض 2024

beIN Sports HD.

MBC.

KSA Sports 1 HD.

تشكيل إنتر ميامي المتوقع أمام النصر

في حراسة المرمى: كالندر

في خط الدفاع: جوردي ألبا، أفيليس، كريفتسوف، نوح آلين، يدلين

في خط الوسط: بوسكيتس، ديفيد رويز، جوليان جريسل

في خط الهجوم: ميسي، سواريز



تشكيل النصر السعودي المتوقع امام انتر ميامي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش -عبد الله الخيبري - أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - عبد المجيد الصليهم - كريستيانو رونالدو.