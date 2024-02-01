الاتحاد المغربي يجدد ثقته في وليد الركراكي

ياسر رشاد - القاهرة - ينوي الاتحاد المغربي لكرة القدم تجديد الثقة في المدير الفني وليد الركراكي على الرغم من الخروج المبكر لمنتخب اسود الاطلس من منافسات الدور ثم النهائي لبطولة الأمم الافريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعاليتها من الفتره 13 يناير الى 11 فبراير الجاري.

وتشهد الساعات المقبلة اجتماعا عاجلا بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعدد من اعضاء المجلس لمناقشه مصير المدير الفني المغربي الذي من المقرر أن يتم الاجتماع به للتحدث عن كواليس الأداء الفني الذي ظهر عليه المنتخب المغربي في أمم افريقيا الجارية فعاليتها.

تجديد الثقة..

ويقترب مسؤول الاتحاد من اعلان تجديد ثقتهم الرسمية في وليد الركراكي مديرا فنيا للمنتخب المغربي خلال الفتره المقبلة نظرا لما حققه من انجازات الفترة الماضية وظهوره بمظهر مميز خلال نسخة كاس العالم الاخيرة بالانجاز الفريد بانهاء مونديال قطر رابع العالم.

وتستضيف دولة المغرب منافسات النسخه المقبلة من بطوله كاس الامم الافريقية.

على صعيد آخر تنطلق غد الجمعة منافسات الدوري ربع النهائي من بطوله كأس الأمم الافريقية بمواجهتين الأولى تجمع المنتخب النيجيري امام نظيره الانجولي في تمام 7:00 مساء بتوقيت القاهرة والثانيه تأتي مع دقات العاشرة مساءا وتجمع بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغينيا على أن تستأنف باقي اللقاءات بعد السبت بمباراتي كوت ديفوار البلد مستضيف الفعاليات أمام مالي وجنوب افريقيا في مواجهة الراس الأخضر.