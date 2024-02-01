10 ميداليات لسباحة سموحة في بطولة الإسكندرية والدلتا للزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - في اطار مباريات اليوم الرابع من بطولة منطقة اسكندرية الشتوية 2024 للسباحة بالزعانف والمونو المقامة حاليا على مجمع الدكتور أسماعيل فايد الاوليمبي لالعاب الماء بنادي سموحة نجح سباحو نادي سموحة في حصد عشرة ميداليات ما بين ذهبية وفضية وبرونزية ليواصلوا اعتلاء قمة البطولة دون منافس .

ففي سباق ال 100 متر سباحة بزعانف المونو تحت الماء استطاع سباح منتخب مصر مرحلة 17 سنة السباح أحمد عمرو من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية كما استطاع السباح مازن طارق مرحلة 15 سنة من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية و استطاعت السباحة فرح مصطفي مرحلة 17 سنة من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

و في سباق 100 متر سباحة بزعانف المونو

-استطاعت السباحة رقيه طارقمرحلة ال 15 سنة من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية ونجحت السباحة تقي مدحت في مرحلة العمومي من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية

وحصل السباحمازن طارق مرحلة 15 سنة من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية

و نجح سباح منتخب مصر مرحله 17 سنة السباح أحمد عمرومن الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية .

و في سباق 4*100 متر سباحة بالزعانف المزدوجه مختلط استطاع سباحو مرحلة 17 سنة "يس أمجد ، حلا شريف ، محمد الطحاوي ، فرح أيمن من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

- وحصد سباحو مرحلة 19 سنة يوسف تامر ، مرام عزام ، محمد كمال ، فريده هيثم المركز الثاني والميدالية الفضية