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النصر وانتر ميامي بموسم الرياض .. تفوق ممثل السعودية بثلاثية مستحقة في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تفوق فريق النصر السعودي على نظيره انتر ميامي الامريكي بثلاثية من دون رد بعد انتهاء الشوط الاول من المواجهه الجاريه بينهما الان على ملعب استاد المملكه ارينا بالعاصمه لحساب مواجهات كأس موسم الرياض الودي.

وتشهد المباراة غياب الثنائي نجم فريق النصر السعودي الذي خرج عن قائمة فريقه النهائية بداعي الاصابة كذلك الأرجنتيني ليونيل الذي لم يتواجد مع فريقه خلال اللقاء سواء في تشكيله الاساسي او على مقاعد البدلاء.

وانتهت مجريات الشوط الاول بتقدم الفريق السعودي الذي تمكن من مباغتة انتر ميامي بثلاثة أهداف متتالية في أقل من ربع ساعة فقط بعدما جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب اوتافيو عند الدقيقه الثالثة تبعه اللعب تاليسيكا بثاني الاهداف عند الدقيقه 10:00 قبل ان يختتم اللاعب لابورتي ثلاثية الفريق عند الدقيقه ١٢.

ويعد ملعب المملكه ارينا احد الملاعب الحديثة انشائيا بالمملكه العربيه السعودية بعد ان تم افتتاحه 24 من شهر يناير الماضي بمواجهة الهلال وانتر ميامي الامريكي.
ويعد الملعب هو الاستاذ الرئيسي لنادي الهلال خلال الارتباطات المحلية والقارية المقبلة للفريق

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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