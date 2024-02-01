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النصر وانتر ميامي بموسم الرياض.. ثلاثية سعودية بمرمى الفريق الأمريكي في أقل من ربع ساعة

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق النصر السعودي على نظيره انتر ميامي الامريكي بثلاثية مبكرة للغاية مع الدقائق الاولى لزمن اللقاء الجاري بينهما الآن بالعاصمة ضمن مواجهات كأس موسم الرياض الودي.

وتشهد المواجهة المقامة غياب الثنائي نجم فريق النصر السعودي الذي خرج عن القائمة بداعي الاصابة كذلك عدم تواجد الارجنتيني ليونيل وخروجه من قائمة الفريق الامريكي النهائية بتعليمات من المدير الفني على الرغم من مشاركته في اللقاء الاول لانتر ميامي بالبطولة امام الهلال السعودي.

وشارف الشوط الاول على الانتهاء لكن الفريق السعودي تمكن من مباغتة انتر ميامي بثلاثه أهداف متتالية في اقل من ربع ساعة فقط بعدما جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب اوتافيو عند الدقيقه الثالثة تبعه اللعب تاليسيكا بثاني الاهداف عند الدقيقه 10:00 قبل ان يختتم اللاعب لابورتي ثلاثيه الفريق عند الدقيقه 12.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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