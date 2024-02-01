النصر وانتر ميامي بموسم الرياض .. كريستيانو رونالدو يتابع اللقاء من مدرجات ستاد المملكة ارينا

ياسر رشاد - القاهرة - يتابع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي مواجهة ناديه أمام انتر ميامي الامريكي من مدرجات ملعب المملكة ارينا خلال المباراة التي تقام بين الفريقين الان لحساب مواجهات كاس موسم الرياض الودي.

وخرج البرتغالي كريستيانو رونالدو من القائمة النهائية لفريقه خلال المواجهه بداعي الاصابه في الوقت الذي لم يتواجد خلاله الغريم التقليدي ليونيل ميسي في قائمة فريق انتر ميامي النهائية ايضا بعد خروجه بناء على تعليمات فنية.

وانتهت مجريات الشوط الاول بتقدم الفريق السعودي الذي تمكن من مباغتة انتر ميامي بثلاثة أهداف متتالية في أقل من ربع ساعة فقط بعدما جاء الهدف الاول عن طريق اللاعب اوتافيو عند الدقيقه الثالثة تبعه اللعب تاليسيكا بثاني الاهداف عند الدقيقه 10:00 قبل ان يختتم اللاعب لابورتي ثلاثية الفريق عند الدقيقه ١٢.

ملعب حديث الانشاء..

يذكر أن ملعب المملكه ارينا الذي يقام عليه اللقاء هو احد الاستادات حديثة الانشاء بالمملكه العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه بالمملكة ويعد بعد ذلك الملعب الرئيسي لفريق الهلال السعودي خلال مواجهته المحلية ويتسع الملعب صاحب الارضية العشبيه لاربعين ألف مشجع خلال اللقاء وهو ملعب متعدد الاستخدامات كذلك سيتم اقامة عدد من الحفلات الفنية عليه عند عدم الاستخدام الرياضي.