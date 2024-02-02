كأس موسم الرياض: النصر السعودي يكتسح إنتر ميامي بستة أهداف نظيفة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: انتظر الجماهير في السعودية رؤية النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يتبارزان وجهاً لوجه، في المباراة الثانية من مباريات كأس موسم الرياض التي جمعت إنتر ميامي الأميركي والنصر السعودي، الخميس.

وفيما استبعد رونالدو من المشاركة في المباراة بسبب الإصابة، فاجأ ميسي المشجعين بالجلوس على مقاعد البدلاء مع بداية المباراة.

تنافس ميسي ورونالدو منذ فترة طويلة عندما لعبا في إسبانيا – لبرشلونة وريال مدريد على الترتيب – وفازا سويا بـ13 من بين آخر 15 جائزة كرة ذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وكان المشجعون يعتبرون هذه المباراة أبرز ما في جولة إنتر ميامي التحضيرية للموسم، والتي تضمنت مباراتين في السعودية.

لكن إصابة رونالدو دفعت النصر إلى تأجيل مباراتين وديتين أخريين في الصين الشهر الجاري.

وشهدت المباراة عودة الكولومبي دافيد أوسبينا لحماية عرين النصر، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن الظهور مع الفريق النصراوي منذ الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة ويشارك وليد عبدالله بدلاً منه في الدقيقة 32.

هيمنة النصر

هيمن الفريق السعودي منذ بداية المباراة ودكّ مرمى خصمه الاميركي بثلاثة اهداف بعد مرور 12 دقيقة فقط.

ونجح النصر، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من جانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وصلت إلى أوتافيو الذي سدد الكرة داخل شباك إنتر ميامي.

وضاعف تاليسكا النتيجة بعد عرضية من جانب عبدالعزيز العليوي حولها الاول بتصويبة رائعة سكنت شباك ميامي (10).

وسجّل لابورت اجمل اهداف الامسية، بعد ان سدّد كرة طويلة من ما قبل نصف الملعب مستفيدا من تقدم حارس مرمى انتر ميامي درايك كالندر (12).

وأصاف تاليسكا هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء بعد دقائق من انطلاق الشوط الثاني (51)، قبل ان يحرز مران الخامس من كرة رأسية (68).

وبدا الفريق الاميركي منهكا جرّاء جولته الخارجية المكوكية، الا انّ مستوى النصر كان بالفعل من الطراز الرفيع.

وأكمل تاليسكا ثلاثيته "هاتريك" قبل 17 دقيقة من نهاية الوقت، قبل ان يدفع المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو بنجمه ميسي في الدقيقة 83.

وكان ميسي قد أحرز هدفا في المباراة التي خسرها فريقه أمام الهلال 4-3 يوم الإثنين.

وتستمر جولة إنتر ميامي التحضيرية للموسم الجديد في آسيا بزيارات إلى هونغ كونغ واليابان.