وكيل جوميز يكشف دور فيريرا في قبول مهمة التدريب بالزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، دور جوسفالدو فيريرا المدرب المخضرم السابق للقلعة البيضاء في إقناعه بقبول مهمة التدريب مع الأبيض.

وقال كريم أبو سليمان في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": “ فيريرا كان له دور كبير في إقناع جوميز بقبول مهمة التدريب في الزمالك، وأكد له أن التدريب في مصر مرحلة جديدة والأجواء رائعة”.

وأضاف" جوميز لديه رغبة وطموح كبير مع الزمالك وهو عنده خبرات في التعامل مع اللاعب العربي لانه درب أندية سعودية التعاون والأهلي بجانب ألميريا الاسباني الذي يملكه تركي آل الشيخ".

ومن جانبه علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك "جمهور نادي الزمالك كان يريد التعاقد مع مدير فني أجنبي بجانب تدعيم صفوف الفريق، والنادي وفر ذلك، كل ما طلبه جمهور الزمالك قومنا بتنفيذه".

وتابع: "جوزيه جوميز يريد النجاح مع نادي الزمالك وهو سعيد بتواجده معنا، ما كنا نريده في فترة الانتقالات الشتوية تم بنسبة كبيرة".