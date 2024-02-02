فقرات فنية متنوعة وتقسيمة في مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تابع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ اللاعبين لفقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية في ضوء الاستعداد للمباريات المقبلة.

واجتمع كولر مع أعضاء الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة ببرنامج الإعداد للفترة المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة، قبل الانتقال إلى تنفيذ تدريبات تخصصية عديدة في ضوء البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

خاض الأحمر معسكر إعداد خارجيا في مدينة عجمان بالإمارات تخللته مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

الأهلي يستعد بقوة لشباب بلوزداد

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.‏