محمد اسماعيل - القاهرة - تحيط الشكوك باستمرار البرتغالي روي فيتوريا في منصبه كمدير فني لمنتخب مصر، بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا 2023.

منتخب مصر اكتفى بـ3 نقاط من 3 تعادلات في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023، قبل أن يخرج من ثمن النهائي بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، بعد التعادل (1-1) في المباراة التي امتدت للوقت الإضافي.

وبعد الأداء الهزيل لكتيبة "الفراعنة"، ارتفعت الأصوات المطالبة بإقالة روي فيتوريا من تدريب المنتخب، كما ظهرت دعوات للاعتماد على مدرب مصري خاصة في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية.

واعتذر اتحاد الكرة عن نتائج منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا يوم الأحد الموافق 4 فبراير لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية وتقرير رئيس البعثة (خالد الدرندلي) والمشرف على المنتخب (حازم إمام) "لاتخاذ القرارات المناسبة".

هل طوى منتخب مصر صفحة المدرب المحلي؟

أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ذكر في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" أن الاعتماد على مدرب محلي لقيادة منتخب مصر "ليس الخيار الأفضل في الوقت الحالي".

وأشار صبحي إلى أن "تجارب الفترة الماضية تقلل من حظوظ المدرب المحلي"، وأنه من الأفضل أن يتم إعداد المدرب الوطني بشكل لائق قبل الاعتماد عليه في فترات قادمة.

في الوقت نفسه أوضح الوزير أن دور وزارة الشباب والرياضة يقتصر على تهيئة الظروف الملائمة لكل المنتخبات قدر المستطاع سواء بالدعم المعنوي أو التمويل عبر الرعاة.

وبهذا فإن الوزارة ليست هي الجهة المنوط بها اتخاذ القرار، وأن اتحاد الكرة هو من يحدد هوية مدرب المنتخب.

3 تجارب من 8

في آخر 13 عاما، وبعد رحيل حسن شحاتة في 2011، تولى 3 مدربين مصريين مسؤولية تدريب المنتخب، مقابل 5 أجانب.

بعد رحيل شحاتة تولى الأمريكي بوب برادلي تدريب منتخب مصر (2011-2013)، يليه شوقي غريب (2013-2014).

وجاء الأرجنتيني هيكتور كوبر خلفا لشوقي غريب واستمرت ولايته بين عامي 2015 و2018، يليه المكسيكي خافيير أجيري (2018-2019).

وتولى حسام البدري تدريب منتخب مصر بين 2019 و2021، يليه مدرب أجنبي آخر هو البرتغالي كارلوس كيروش (2021-2022).

في عام 2022 تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر لفترة قصيرة قبل أن يرحل ليأتي فيتوريا خلفا له.

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