حقيقة فشل المفاوضات بين فيتوريا والاتحاد المصري للرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت قناة " بين سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا، عن فشل الاتحاد المصري لكرة القدم للتوصل لاتفاق مع المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي روي فيتوريا، للرحيل بشكل ودي عن تدريب الفريق.

وأعلنت القناة القطرية، أن المدير الفني البرتغالي للمنتخب المصري، رفض التنازل عن قيمة الشرط الجزائي المقدر ب 600 ألف دولار، وفسخ التعاقد بشكل ودي بين الطرفين.

وكان المنتخب المصري تحت قيادة روي فيتوريا قد ودع بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور ال 16 بعد الهزيمة من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.