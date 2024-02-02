الزمالك يقطع إعارة لاعبه الشاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بقطع إعارة لاعب الفريق الشاب طارق علاء، المعار إلى صفوف بلدية المحلة، منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان فريق بلدية المحلة قد ضم في بداية الموسم الحالي، ثلاثي الزمالك الشاب وهم طارق علاء، ماجد هاني، بالإضافة إلى اللاعب حسام أشرف.

وكشف رئيس نادي بلدية المحلة مصطفى الشامي، أن مجلس إدارة النادي وافق على طلب نادي الزمالك، بقطع إعارة اللاعب طارق علاء وعودته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى صفوف " القلعة البيضاء".

وخاض اللاعب رفقة فريق البلدية مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم، بواقع المشاركة في 6 دقائق فقط.

وكان اللاعب صاحب ال 20 عاماً، قام بتجديد عقده مع نادي الزمالك حتى عام 2027، قبل خروجه للإعارة في بداية الموسم الحالي.