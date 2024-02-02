تاريخ مواجهات منتخب كوت ديفوار ومنتخب مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة نظيره المنتخب المالي غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " السلام" بمدينة بواكي الإيفوارية، في إطار منافسات الدور ربع النهائي بالبطولة.

وتمكن منتخب كوت ديفوار من الصعود إلى الدور ربع النهائي بالبطولة، بعدما حقق الفوز على حساب المنتخب السنغالي في دور ال 16 بركلات الترجيح، بينما تمكن منتخب مالي من تحقيق الفوز في الدور ذاته على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في أربعة لقاءات من قبل في مختلف المسابقات.

كانت الغلبة في مواجهات المنتخبين معاً، لصالح منتخب كوت ديفوار، حيث تمكن من تحقيق الفوز في لقائين وتعادل في مثلهما.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً في بطولة أمم أفريقيا، نجد أنهما التقيا معاً في لقائين من قبل بالبطولة، الأول في نسخة عام 2015 وانتهى بالتعادل بهدف لكل منتخب، والثاني في نسخة البطولة عام 2019 بمصر، وانتهى لصالح منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف.

وسجل لاعبو منتخب كوت ديفوار 5 أهداف في مرمى المنتخب المالي، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.