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يد الزمالك تهزم سموحه فى دوري اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - فى إطار لقاءات الدور الثاني

الجمعة 02/فبراير/2024 - 09:03 م 2/2/2024 9:03:37 PM

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 30 - 21، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

قدم لاعبو الزمالك أداءاً رائعاً خلال مجريات اللقاء، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 13 - 11، قبل أن يواصل كوماندوز اليد تفوقهم في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أبناء القلعة البيضاء 30 - 21.

ومن المقرر، أن يلتقي "يد الزمالك" مع نظيره طلائع الجيش، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام السادسة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، وذلك ضمن منافسات الدور الثاني لدوري المحترفين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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