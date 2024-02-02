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موكوكو يقود تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايندينهايم

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، عن التشكيل الرسمي لمواجهة هايندينهايم، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.


ويأتي بوروسيا دورتموند في  المركز الرابع بترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يحل هايدينهايم في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: أليكساندر ماير.
الدفاع: منير، نيكلاس زوله، نيكو شلوتربيك، إيان متتسين.
الوسط: مارسيل سابيتزر، صالح أوزجان.
الوسط الهجومي: دونيل مالين، جيمي بينو جيتنز.
الهجوم: نيكلاس فولكروج، يوسوفا موكوكو.
ويرغب الجهاز الفني لبوروسيا دورتموند في تحقيق الفوز على هايندينهايم خلال المواجهة التي تنطلق في التاسعة والنصف من مساء الليلة الجمعة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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