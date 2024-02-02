وديا.. الإسماعيلي يفوز على نجوم مصر بهدف عمر الساعي

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الكرة الأول بالنادي الاسماعيلي، على نظيره نجوم مصر، بهدف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على استاد الإسماعيلية، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري. سجل عمر الساعي، هدف المباراة الوحيد فى الدقيقه 9، من عمر اللقاء.

دخل الفريق المباراة بتشكيل يضم كل من، أحمد عادل عبد المنعم، في حراسة المرمى، ومحمد هاشم، ومحمد دسوقي، ومحمد نصر، ونادر فرج، ومحمد بيومي، ومحمد حسن، ومحمد عبد السميع، وعمر الساعي، وبشار أشرف وحسن صابر.

وفى الشوط الثانى أجرى الجهاز الفنى بقيادة الكابتن إيهاب جلال بعض التعديلات بمشاركة عماد حمدي ومروان حمدي وعبدالله حسني ومحمد وجدي وعبدالله السعيد.

وحضر اللقاء المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي، والأستاذ مصطفى شله أمين الصندوق، والأستاذ أحمد فهيم عضو مجلس الإدارة. كما شهد اللقاء حضور كلا من الكابتن علي أبو جريشه رئيس قطاع الكرة، والكابتن عماد سليمان المشرف على الفريق الأول