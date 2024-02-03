شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف: طارق السيد أول من تفاوض معى للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عاطف، لاعب فريق الزمالك الجديد، أن طارق السيد نجم نادى الزمالك الأسبق أول من تفاوض معه للانضمام إلى القلعة البيضاء منذ بداية المشاركة برفقة فريق طنطا في منافسات دورى المحترفين.

وأضاف محمد عاطف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "أتمنى حصد جميع البطولات مع فريق الزمالك والانضمام إلى منتخب مصر، حيث الهدف الأول التواجد في التشكيل الأساسى ثم المساهمة في حصد الألقاب".

وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي، برئاسة فايز عريبي، أعلنت عن موافقتها على انتقال لاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا التي تضم المحاسب محمد أبو فريخة نائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار محمد صدقي أمين الصندوق والدكتور أحمد شمس قد تلقت عدة عروض في الفترة الماضية من عدد من أندية الدوري الممتاز تطلب فيه ضم اللاعب صاحب الـ22 عامًا وكانت الموافقة على عرض الزمالك الأكثر جدية والذي جاء أيضًا متماشيًا مع رغبة اللاعب واللجنة لما يتمتع به نادي الزمالك من شعبية كبيرة عربيًا ومحليًا وأفريقيًا.