شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عاطف: طارق السيد أول من تفاوض معى للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عاطف، لاعب فريق الزمالك الجديد، أن طارق السيد نجم نادى الزمالك الأسبق أول من تفاوض معه للانضمام إلى القلعة البيضاء منذ بداية المشاركة برفقة فريق طنطا في منافسات دورى المحترفين.
وأضاف محمد عاطف، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، قائلا: "أتمنى حصد جميع البطولات مع فريق الزمالك والانضمام إلى منتخب مصر، حيث الهدف الأول التواجد في التشكيل الأساسى ثم المساهمة في حصد الألقاب".
وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا الرياضي، برئاسة فايز عريبي، أعلنت عن موافقتها على انتقال لاعب وسط الفريق محمد عاطف إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقد انضم محمد عاطف الي صفوف طنطا بداية الموسم الماضي قادمًا من صفوف نادي بطليم وقد بدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي.
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