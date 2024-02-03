الزمالك يكشف تفاصيل عقد جوزيه جوميز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي للزمالك عن التفاصيل التعاقدية مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي أسندت له القيادة الفنية للقلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وقال متحدث الزمالك “ مدة التعاقد سنة ونصف مشروطة بتحقيق الكونفدرالية هذا الموسم والتأهل لدوري الأبطال”.

وأضاف “ حال عدم حدوث يحق للنادي فسخ التعاقد دون شروط سيتم تقديم المدير الفني واللاعبين الجدد يوم الإثنين في السابعة مساء ”.

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريق لمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.