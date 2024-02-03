هشام محمد ينتقل إلى نادي الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، في التعاقد مع هشام محمد ضمن صفقات الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف اللاعب عن سعادته بعد الانضمام الإسماعيلي قائلا: "الانضمام لنادي بحجم الإسماعيلي شرف كبير لأي لاعب، والفريق يضم لاعبين جيدين وجهاز فني مميز بقيادة إيهاب جلال".

واختتم: "جماهير الإسماعيلي تحرك الصخر وأرى أنها صاحبة الفضل في كل ما وصل إليه لاعبي الدراويش من مكانة كبيرة، وأعدهم بأنني لن أبخل بنقطة عرق من أجل إسعادهم".

الجدير بالذكر أعلن نادي الإسماعيلي أيضًا التعاقد مع المهاجم البوركيني إيريك تراوري، ولاعب خط الوسط هشام محمد.

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