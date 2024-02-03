وسائل إعلام تكشف عن راتب عبدالله السعيد في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن راتب عبدالله السعيد، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد حسم الفارس الأبيض التعاقد معه وإنهاء الأمور المالية والتعاقدية كافة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بشكل رسمي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل نادي الزمالك قوله إن ناصر ماهر، سيرتدي القميص رقم 22، بعد رحيل عبدالله جمعة عن الفريق.

وأضاف المصدر أن عبدالله السعيد سيرتدي القميص رقم 19، بعد تنازل ناصر منسي عن الرقم لصالحه، وارتدائه رقم جديد سيجري تحديده خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر: "عبدالله السعيد سيتحصل على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم المقبل مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 8 ملايين جنيه حتي نهاية الموسم الجاري، بعد الوصول لاتفاق على الأمور المالية والتعاقدية كافة بصورة نهائية".

وكان مسئوو نادي الزمالك قد نجحوا في حسم 11 صفقة، بعد الوصول لاتفاق على الأمور المالية والتعاقدية، كالتالي:

ـ عبدالله السعيد

ـ ناصر ماهر

ـ أحمد حمدي

ـ محمد عاطف

ـ ترافيس ماتيابا

ـ مهاب ياسر

ـ زياد كمال

ـ ياسر حمد

ـ سيف فاروق جعفر

ـ مصطفى أشرف

ـ محمد شحاتة