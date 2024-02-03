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أسرار تواجد معتمد جمال فى مران الزمالك اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - رغم اعتذاره رسميا

السبت 03/فبراير/2024 - 02:33 م 2/3/2024 2:33:20 PM
معتمد جمال

 حرص معتمد جمال المدير الفني السابق لفريق الزمالك على حضور جزء من مران  اليوم من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية من أجل توجيه الشكر للاعبين والجهاز المعاون له في الفترة الماضية.

وقام المدير الفني السابق بوداع لاعبي الزمالك خلال الجلسة التي حضرها برفقة الجهاز الفني الجديد ، ومن جانبه وجه جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الشكر لمعتمد جمال على الفترة التي قضاها مؤكدا على  تقديره لكافة المجهودات التي قام بها.

وكان معتمد جمال  تولى المسئولية بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وقاد الفريق نحو صدارة مجموعته بمسابقة الكونفدرالية الإفريقية وتحقيق بطولة كأس دبي للتحدي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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