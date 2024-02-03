فتوح يخضع لتدريبات تأهيلية فى جمانزيزم الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - بسبب الإصابة بمزق فى العضله الخلفيه

السبت 03/فبراير/2024 - 02:33 م 2/3/2024 2:33:30 PM

خضع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي فتوح برنامج تأهيلي في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، ,التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص أحمد فتوح على حضور الجلسة الفنية بين الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز واللاعبين، قبل التوجه لصالة الجيمانيزيوم لخوض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.