كأس آسيا.. قطر تتفوق على أوزبكستان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب قطر على أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في دور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا.

أحرز حسن الهيدوس نجم منتخب قطر هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية فشل حارس أوزبكستان في ترويضها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 36 فرصة خطيرة لأوزبكستان بعد تمريرة جانبية خطيرة قريبة من المرنى لتصل إلى مهاجم الفريق الذي يسددها لكن يخرجها المدافع محمد وعد، في أخطر فرص الفريق الاوزبكي.

ويتلقي المنتخب الفائز في المباراة مع إيران في نصف النهائي بعد انتصار الأخير على اليابان بهدفين لهدف في ربع النهائي.



تشكيل قطر لمباراة أوزبكستان في كأس آسيا:



في حراسة المرمى: مشعل برشم.

في خط الدفاع: طارق سلمان والمهدي علي ولوكاس منديز.

خط الوسط: محمد وعد وجاسم جابر وأحمد فتحي وحسن الهيدوس وبيدرو ميجيل.

خط الهجوم: أكرم عفيف والمعز علي.