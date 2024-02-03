قناة مفتوحة تنقل مباراة مالي وكوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره المنتخب المالي، ضمن منافسات دور الربع نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وتقام مباراة كوت ديفوار ومالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد " السلام" بكوت ديفوار.

وتذاع المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1" لكل مشتركي القناة، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكن مشاهدة المباراة بالمجان على " النايل سات"، بعد إعلان القناة الأرضية الجزائرية عبر حسابها الرسمي على " فيس بوك" إذاعة المباراة بشكل مجاني.

وجاء تردد القناة الجزائرية كالتالي:

القمر: نايل سات.

التردد: 11680.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

ويواجه الفائز من هذه المباراة في الدور نصف النهائي منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الغيني.