مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح مصدر لموقع الخليج 365 حقيقة تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وكشف المصدر أنه لا صحة للأخبار المتداولة التي تشير إلى تواصل اتحاد الكرة مع حسام حسن لتدريب منتخب مصر.

وكان قد أكد مصدر، منذ قليل، وجود اقتراح داخل اتحاد الكرة المصري لتولي ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي القيادة الفنية للفريق الأول، لكن لم تتم مناقشة هذا الاقتراح حتى الآن.

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