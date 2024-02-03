دوري أن بي ايه: ليبرون لن يطلب الرحيل عن ليكرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: لن يطلب "الملك" ليبرون جيمس الرحيل عن فريقه لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بحسب ما قال وكيله ريتش بول الجمعة، على خلفية الشائعات المحيطة بالنجم البالغ 39 عاماً.

قال بول لشبكة إي أس بي أن "لن ينتقل ليبرون لفريق آخر ولا يبحث عن ذلك".

ويرتبط ليبرون، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات وأشهر لاعب راهناً في دوري أن بي ايه، بعقد مع ليكرز حتى عام 2025 بحال فعّل سنته الإضافية.

بعد كليفلاند، ميامي (لقبان في 2012 و2013)، عودة لكيلفلاند (لقب 2016)، انضم ليبرون إلى ليكرز في 2018 وأحرز معه لقبه الرابع في 2020.

ساهم مع ليكرز باحراز لقب الكاس الافتتاحية هذا الموسم، لكن الفريق الاصفر افتقد للنتائج الثابتة وعانى من اصابات لاعبيه.

خسر الموسم الماضي نهائي المنطقة الغربية أمام دنفر ناغتس (0 4) الذي أحرز اللقب لاحقاً، وسرت شائعات بعدها انه سيعتزل اللعبة لكنه نفى ذلك.