مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام لانس بالدورى الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - عاد النجم المصري مصطفى محمد لقيادة تشكيل فريق نانت أمام لانس فى المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الفرنسي.

وغاب مصطفى محمد عن صفوف فريقه الفرنسي خلال الفترة الماضية لتواجده مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويحتل نانت، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 19 نقطة، فيما يتصدر باريس سان جيرمان برصيد 44 نقطة ويمتلك مصطفي محمد، 6 أهداف خلال الموسم الحالي مع نانت، خلال 15 مباراة.

تشكيل نانت ضد لانس