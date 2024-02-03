والتر بواليا: مواجهة الكونغو ضد كوت ديفوار أسهل من مالي

ياسر رشاد - القاهرة - يرى الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي السابق، أن مواجهة منتخب بلاده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا ضد كوت ديفوار أسهل من مواجهة منتخب مالي.

وقال بواليا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "كنت أخشى منتخب مالي أكثر من كوت ديفوار".

وأضاف: "مواجهتنا ضد كوت ديفوار لن تكون بمثل صعوبة مالي، رغم أن الفيلة منتخب قوي ومميز".

وعن مواجهة مصر والكونغو، علق: "كانت مباراة كبيرة، وكرة القدم تغيرت وأي فريق قادر على تحقيق المفاجأة، وهذا لا يعني تراجع لمنتخب مصر فهو فريق كبير وحقق البطولة العديد من المرات".

موعد مباراة الكونغو وكوت ديفوار القادمة :

ويستعد منتخب الكونغو لمواجهة كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل على ملعب الحسن واتارا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج.