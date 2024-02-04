عدلي القيعي: "أتمنى ألا يتنازل محمد عبد المنعم عن حلم اللعب في أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شدد عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية عدم تنازل محمد عبد المنعم مدافع الفريق عن حلم الاحتراف في أوروبا. وقال القيعي خلال قناة دي إم سي: "أتمنى ألا يتنازل محمد عبد المنعم عن حلم اللعب في أوروبا، لأن هذه قناعاته".

وأضاف: "اللاعب يقول "أريد الاحتراف" في المطلق، ألست محترفا في مصر بكل ما تتقاضاه من ملايين؟ هناك دوريات في أوروبا لا يمكنها منافسة ما ندفعه هنا".

واختتم: "لا يوجد دوري في أفريقيا ينافسنا في حجم الإنفاق، لهذا لا يلعب المصريون في شمال أفريقيا، بالنسبة لمحمد عبد المنعم الخليج صعب، لكن لو تلقى عرضا كبيرا، الأهلي لن يمانع".

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