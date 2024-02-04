الشناوي يعود إلى القاهرة بعد جراحة الكتف

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى القاهرة، عقب خضوعه لجراحة خلع الكتف في ألمانيا.

وتعرض محمد الشناوي للإصابة، بخلع في الكتف، خلال المشاركة مع المنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا في مواجهة الرأس الأخضر بدور المجموعات.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن محمد الشناوي سوف يخضع للتأهيل تحت إشراف طبيب النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، وبعد أسبوعين سيتوجه إلى قطر لاستكمال التأهيل.

وحدد الطبيب الألماني الذي خضع معه محمد الشناوي للجراحة، موعد ثلاثة أشهر لغياب الحارس عن الملاعب.

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