قرار نهائي من الزمالك بشأن صفقة مصطفى أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف النظر عن التعاقد مع مصطفى أشرف لاعب فريق بروسيا مونشنجلادباخ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان الزمالك، قريبا للغاية من ضم مصطفى أشرف في الفترة الحالية، بعدما أتم الاتفاق مع ناديه الألماني، وحجز مكانا له في القائمة.

قال مصدر داخل الزمالك، إن الإدارة تراجعت عن ضم مصطفى أشرف، بشكل نهائي بسبب مغالاة والده في الطلبات المالية.

وأوضح المصدر، أن الزمالك كان اتفقا مع النادي الألماني على شراء اللاعب مقابل 200 ألف دولار، تسدد على أقساط، ووالد اللاعب طالب تقاضي نجله المقابل المادي بالدولار أو ما يعادلها بالعمل المصرية.

أكمل: "الزمالك وافق على طلبات اللاعب، ثم عاد والده مرة أخرى، وأكد أن النادي الألماني طلب الحصول على مقابل مادي قدره 500 ألف دولار من أجل إتمام الصفقة، وهو ما جعل هناك حالة من الغضب داخل الأبيض".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، نجح في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدد من اللاعبين، على رأسها عبدالله السعيد من نادي بيراميدز.

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