جلسة خاصة مع جوميز.. عودة الجزيري وشلبي لتدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، مصطفى شلبي وسيف الجزيري للمشاركة في تدريبات الفريق مرة أخرى، بعد الغياب أمس.

وانتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في المران الصباحي اليوم الأحد، بعدما حصل على راحة إضافية من مران أمس عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاص سيف الجزيري التدريبات الجماعية، مع الفريق الأبيض، اليوم بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية.

وفي المقابل، شارك مصطفى شلبي لاعب الفريق في المران الصباحي، بعد حصوله على راحة من مران الأمس بإذن من الجهاز الفني.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع شلبي خاصة وأنه اللقاء الأول بينهما، وشارك بعدها اللاعب في التدريبات الفنية بشكل طبيعي.

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