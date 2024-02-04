أن بي ايه: ووريرز يعود الى سكة الهزائم

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : عاد غولدن ستايت ووريرز الى سكة الهزائم بخسارته امام مضيفه أتلانتا هوكس 134 141 بعد التمديد رغم 60 نقطة لنجمه ستيفن كوري السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

نجح كوري المتوج بلقب الدوري مع فريقه أربع مرات في ترجمة 22 سلة من أصل 38 محاولة بينها 10 ثلاثيات من 23 محاولة، وأضاف ست متابعات وأربع تمريرات حاسمة لفريقه المثقل بالإصابات.

وقال مدرب ووريرز ستيف كير: "كان ستيف مذهلاً"، مضيفا "يا له من أداء. أشعر بالخيبة كثيرا تجاهه وتجاه رجالنا لأنهم يقاتلون... كان ستيف رائعًا".

وأصبح كوري الذي كان قريبا بسلة واحدة من رقمه القياسي الشخصي عندما سجل 62 نقطة في كانون الثاني/يناير 2021 في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز، ثاني لاعب يبلغ من العمر 35 عامًا أو أكثر يسجل 60 نقطة على الأقل في مباراة بعد النجم الراحل كوبي براينت.

لكن إنجاز كوري لم يكن كافيا لتفادي عودة ووريرز الى سكة الهزائم بعد فوزين متتاليين، فمني بخسارته الخامسة والعشرين في 46 مباراة هذا الموسم.

وسجل كوري 22 نقطة في الربع الأخير وكاد يقود فريقه الى حسم النتيجة في الوقت الأصلي عندما منحه التقدم 123 121 قبل نهايته بـ14 ثانية، لكن ديجونتي موراي سلة سلة التعادل قبل 4.1 ثوان مدركا التعادل 123 123 وفارضا وقتا إضافيا.

وتابع كوري تألقه وسجل ثماني نقاط في الوقت الإضافي، ورد عليه موراي بتسجيله سبع نقاط متتالية من أصل 11 سجلها فريقه دون أن ينجح ووريرز في التسجيل، فحسم التمديد لصالحه 18 11 وبالتالي المباراة محققا فوزه الرابع تواليا والـ22 في 49 مباراة حتى الآن هذا الموسم.

وكان لاعب الارتكاز تراي يونغ أفضل مسجل في صفوف الفائز برصيد 35 نقطة، وقال "أنا سعيد جدا لأن فريقنا حقق الفوز. كان ستيف رائعا في الشوط الثاني. لقد وصل إلى 50 نقطة، وتابع تألقه في الوقت الإضافي حيث استفدنا من بعض التوقفات وحققنا بعض المتابعات وحسمنا بعض الهجمات".

وأشاد يونغ بزميله موراي قائلا "هذا ما نحتاج منه. نحتاج إليه أن يكون قتاليا. إنه يجلب الكثير لفريقنا. لديه الكثير من المواهب. لا يمكننا الفوز دون أن يسجل ومساهمة الجميع".

وسجل جايلن جونسون 21 نقطة مع 13 متابعة، وأضاف البديل أونيكا أوكونغوو 22 نقطة مع 16 متابعة لأتلانتا، فيما تألق أيضا في صفوف ووريرز الذي خاض المباراة في غياب العديد من اللاعبين المصابين أبرزهم المخضرم كريس بول وغاري بايتون ومويزس مودي والكرواتي داريو ساريتش، جوناثان كامينغا بتسجيله 16 نقطة.