ناقد رياضي: محمد صلاح مش عايز حسام حسن يدرب المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أحمد جلال، الناقد الرياضي، عن المرشحين لتولي تدريب منتخب مصر عقب رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء أمس السبت، قال جلال إن فيتوريا يريد استكمال فترة العقد، ولا يرى أزمة في خروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لأن الاتفاق مع اتحاد الكرة كان على الوصول لكأس العالم.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن اسم حسام حسن ليس مطروحا لتدريب منتخب مصر، لافتا إلى أن هناك تحفظات من بعض لاعبي المنتخب الوطني على تولي حسام حسن تدريب المنتخب وأولهم محمد صلاح.

وأوضح: "محمد صلاح مش عايز حسام حسن يدرب المنتخب.. العلاقة بينهما ليست الأفضل"، مشيرا إلى أن هناك لاعبون يرون أن طريقة حسام حسن لا تناسبهم، بحسب ما نقل موقع "الفجر".

ولفت أحمد جلال إلى أن الاسم الوحيد الذي قد يطرح لتدريب المنتخب ومصري الجنسية هو الكابتن علي ماهر.