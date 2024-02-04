خاص .. علاء نبيل يقترب من منصب المدير الفني لاتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين الأسبق بنادي المقاولون العرب ، من تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة خلال المرحلة المقبلة.

ويعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا بمقر الجبلاية لمناقشة مصير المدير الفنى روي فيتوريا بعد النتائج الهزيلة بكأس الأمم الافريقية والخروج من الدور ثمن النهائي على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

نسبة التصويت تحسم بقاء فيتوريا..

ومن المقرر أن تحسم نسبة التصويت في اجتماع الجبلاية مصير البرتغالي فيتوريا من الرحيل عن منصبه مديراً فنياً للمنتخب الوطني.

يذكر أنه في حال فسخ التعاقد يحق للمدرب البرتغالي الحصول على قيمة ٣ أشهر من راتبه شرطا جزائيا.