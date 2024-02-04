تاريخ مواجهات إيران وقطر قبل لقائهما في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب القطري لملاقاة نظيره منتخب إيران، ضمن منافسات دور النصف نهائي ببطولة أمم آسيا 2023 بقطر، يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير الجاري.

وتمكن المنتخب القطري من الصعود إلى الدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح، فيما نجح المنتخب الإيراني من حجز مقعداً في الدور نصف النهائي، بعد الفوز على اليابان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتعد هذه هي المواجهة رقم 23 التي تجمع بين المنتخبين، حيث سبق أن تواجها معاً في 22 مباراة سابقة ما بين رسمية وودية، منذ اللقاء الأول بينهما عام 1997.

وتشهد مواجهات المنتخبين تفوقاً كبيراً لصالح المنتخب الإيراني، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 14 مباراة، وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط، وحضر التعادل في 6 مباريات.

وبالعودة إلى تاريخ مواجهات المنتخبين معاً ببطولة أمم آسيا، نجد أن هذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع بينهما طوال تاريخ مشاركتهما بالبطولة، حيث حقق المنتخب الإيراني الفوز في المباراتين.

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات المنتخبين، من نصيب المنتخب الإيراني بعد تحقيقه الفوز بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة غرب آسيا عام 2008.

وسجل لاعبو المنتخب الإيراني 38 هدفاً في شباك المنتخب القطري، فيما تلقت شباكهم 15 هدفاً فقط.