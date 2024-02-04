بعد إصابة الونش.. الزمالك يدعم صفوفه بمدافع جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح نادي الزمالك في التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وعلم "الخليج 365"، أن نادي الزمالك أتم التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وأوضح المصدر، أن إدارة الزمالك عملت على دعم خط الدفاع لعدم الدخول في أزمة، حال التأكد من غياب محمود الونش لفترة كبيرة.

وكان محمود الونش تعرض للإصابة في الركبة، خلال المشاركة في تدريبات الزمالك أمس، وسوف يجري أشعة جديدة غدا لتحديد مدى الإصابة ومدة الغياب.

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