عمرو الجنايني : رئاسة اتحاد الكرة ليست طموحي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عمرو الجنايني رئيس إتحاد الكرة الأسبق أن أسعد فترات حياته كانت مع المجموعة التي عملت معه في فترته في ظل تنوع الخبرات والملفات العديدة التي تعاون الجميع في نجاحها.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : تشرفت بالعمل مع الدكتور جمال محمد علي ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق.

وأضاف: أنجزنا ملفات عديدة للغاية خلال ١٨ شهر أبرزها الجمعية العمومية وغيرها، ولم ادخل اي انتخابات طوال حياتي ولا أحب الحسابات الانتخابية بشكل عام ولا يمكن أن أتأخر عن خدمة بلدي ورئاسة اتحاد الكرة ليست طموحي ولكن إذا تم تكليفي بهذا الأمر فلن اتأخر.

وأكمل: اذا ترشحت في الانتخابات باتحاد الكرة سوف تكون الأولوية لمن عملت معهم مثل أحمد حسن الصقر ومحمد فضل وحسام الزناتي.