حلمي طولان: مُتحفظ على صفقة إنتقال زياد كمال للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك، موقفه من صفقات نادي الزمالك، مشيدا بصفقة التعاقد مع عبدالله السعيد مؤكدا أنه لاعب جيد للمرحلة المقبلة.

وقال طولان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "أنا مُعجب بامكانيات عبدالله السعيد، وهو صفقة جيدة للمرحلة الحالية، لأنه سيلعب لمدة موسم ونصف وهي مرحلة اعادة الفريق للمسار الصحيح، ومن أجل البناء بالشكل الصحيح".

وأضاف: "هناك بعض التحفظات على بعض الصفقات، وزياد كمال كنت وراء تصعيده في نادي إنبي وأول مباراة خاضها أمام الزمالك وفاز الفريق البترولي 2-1، هو لاعب جيد، لكن شروط الإعارة غريبة جدًا، هناك مبلغ كبير مدفوع وبنود العقد بين الناديين غريبة جدًا، والمصري البورسعيدي كان يرغب في شراء عقده وانبي طلب 35 مليون، ولكنه نجح في اعارته للزمالك بـ30".

وزاد: "انا متعجب من ضم لاعب إعارة بهذا الرقم الكبير، أول مرة أرى ذلك، أنا اتمنى ان يستطيع منافسة باقي لاعبي الزمالك على مركزه في وسط الملعب، ولا أحد يعرف هل سيتأقلم وينسجم مع باقي اللاعبين في الفريق الأبيض، هو لاعب جيد وقدمه مميزة في التسديد ويؤدي بشكل دفاعي قوي، لكن المبلغ المدفوع لضمه كبير جدا".

وتابع: "ناصر ماهر لاعب جيد ولكنه نفس أدوار عبدالله السعيد، والزمالك ضم لاعبين كثيرين في مركز واحد، وكان لابد من ضم ظهيرين وثنائي في مركز المساك، وكذلك مهاجم جيد، و2 ديفيندر، كان لابد من رسم خريطة الصفقات بشكل جيد وتدعيم المراكز التي تحتاج للتدعيم بالفعل".

وأكد: "كنت أتمنى استمرار معتمد جمال في الجهاز الفني لفريق الزمالك، ولكن الموقف تكرر معي شخصيًا في عام 1999 خلال وجود الألماني اتوفيستر".

وأتم: "لا أحب التعليق على أي لاعب بشكل سلبي، النادي الأهلي من حقه اختيار العناصر التي تدعم صفوفه، ومصطفى شوبير قادر على حماية عرين الفرق بكفاءة، وهو لاعب جيد ومستواه مميز، وشخصيته تمنحه الثبات في الملعب، ومحمود الزنفلي تواجد معي في نادي الاتحاد السكندري".