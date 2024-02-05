الفيفا يعلن ملعب مباراة نهائي كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ملعب مباراة نهائي كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام مباراة نهائي كأس العالم على ملعب نيو جيرسي بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 يوم 11 يونيو 2026 على ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو سيتي بالمكسيك.

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مصدر: اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا - فيديو

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