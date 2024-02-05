المتحدث الرسمي للزمالك يعلن غلق ملف الصفقات الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن إدارة النادي قد أغلقت ملف الصفقات الشتوية بشكل نهائي بعد التعاقد مع 10 صفقات.

وقال أحمد سالم في عبر قناة نادي الزمالك: "أغلقنا ملف الصفقات الشتوية بشكل نهائي، ومجلس الإدارة اكتفى بالصفقات التي تمت".

وواصل: "المدير الفني جوزيه جوميز من أنصار القائمة المحدودة، ولا نستطيع التعاقد مع أي صفقة دون الرجوع له".

واختتم المتحدث الرسمي: "كنا قد وضعنا في حساباتنا عدد محدود من اللاعبين، لكن بسبب المشاكل في خط وسط الزمالك تعاقدنا مع 10 صفقات".

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن التعاقد مع 4 لاعبين: ناصر ماهر - مهاب ياسر - عبدالله السعيد - محمد عاطف.

وتم الاتفاق مع 6 صفقات أخرى: محمد شحاتة - زياد كمال - ياسر حمد - أحمد حمدي - ترافيس موتيابا - سيف فاروق جعفر.

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