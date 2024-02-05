الزمالك يقدم الصفقات والمدرب الجديد في مؤتمرا صحفيا اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين، في أحد الأماكن المملوكة لعضو مجلس الإدارة هاني برزي لتقديم الصفقات والجهاز الفني الجديد.

وسينطلق المؤتمر الصحفي في السابعة مساء اليوم، بحضور جميع الصفقات الجديدة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وكان نادي الزمالك تعاقد مع عشرة صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية يتقدمهم عبدالله السعيد من نادي بيراميدز.

بينما تعاقد الأبيض مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز، ومعه ثلاثة مساعدين، بعد رحيل معتمد جمال المدير الفني السابق.

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